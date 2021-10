Francisco Sierralta estará casi un mes fuera del Watford por lesión

Malas noticias para le Watford. El defensor chileno Francisco Sierralta tendrá una larga recuperación tras su lesión en el partido con el Leeds de Marcelo Bielsa.

Según informó el equipo del chileno, y tal como informó la Roja en su liberación de la nómina hace algunos días, el ex Universidad Católica sufrió un desgarro en el bíceps femoral de la pierna izquierda, por lo que estará fuera de la competencia por tres semanas.

De esta forma, Sierralta, que ha jugado 428 minutos entre todas las competencias, recién volverá a fines de octubre, cuando los Hornets enfrenten, por la jornada 10 de la Premier, al Southampton.

ℹ️ The latest update on our trio of injured Hornets…

El seleccionado nacional durante los últimos días se enteró de la llegada de Claudio Ranieri a la banca del Watford, en reemplazo de Xisco Muñoz. Sin embargo, esas no fueron toda las novedades del cuadro inglés, puesto que este jueves anunciaron la contratación del defensor camerunés Nicolas N’Koulou, de 31 años.

N’Koulou llega libre al Watford tras su desvinculación con el Torino y será una fuerte competencia de Francisco Sierralta en la zona defensiva.

Pero por lo pronto, el Vikingo tendrá que recuperarse de su lesión para estar listo para la competencia por el puesto.

🤝 We are delighted to announce the signing of Cameroonian defender Nicolas Nkoulou.

Welcome to Watford, Nicolas! 🐝@_AFEX

— Watford Football Club (@WatfordFC) October 7, 2021