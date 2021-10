“Puedo mostrar el engaño del PSG”: La dura afirmación contra el cuadro parisino

El Paris Saint-Germain recibió una dura acusación por parte de Javier Tebas. El presidente de LaLiga conversó con L’Equipe y aseguró que puede demostrar los “engaños” de la escuadra francesa.

Al ser consultado por el nuevo club de Lionel Messi, fue enfático. “Critico al PSG porque no genera el dinero para tener la plantilla que tiene. Esto provoca una distorsión de la competencia en la economía del fútbol europeo. No corresponde al patrocinio real. ¿Cómo puede explicarnos el PSG que tiene una plantilla de casi 600 millones de euros? Si gana la Ligue 1, no ganará más de 45 millones de euros… es imposible”, manifestó.

“Invité al presidente del PSG (Nasser al-Khelaifi) y al de la Liga Francesa (Vincent Labrune) para mostrarlos los números que tenemos y dónde están las irregularidades. Ellos no me respondieron. Se apresuraron a criticarme, no a responderme”, complementó.

El presidente de LaLiga está convencido que el Paris Saint-Germain ha cometido irregularidades e afirmó que puede demostrarlo.

“Puedo mostrarlo, con cifras que lo respalden, el engaño frente al juego limpio financiero. Antes de Messi, el PSG tenía un 40% más de ingresos por patrocinios que el Manchester United. Existe el valor de mercado. Si Messi y Neymar permanecen en el PSG no me importa. Es que todo esto duele mucho al fútbol europeo. No soy el único que lo dice. El PSG se libró de una sanción por un fallo procesal, no por el fondo”, sentenció.