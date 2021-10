Sigue entre las mejores: Tiane Endler fue nominada al Balón de Oro femenino

La portera Christiane Endler recibió una gran noticia desde Francia. Y es que la prestigiosa revista France Football la incluyó dentro de las 20 mejores jugadoras del mundo que disputarán para quedarse con el Balón de Ore Femenino.

En el listado entregado por la revista, la cual cuenta con diversas estrellas del fútbol mundial, la chilena es la única sudamericana. Su gran temporada en el PSG y ahora en el Olympique de Lyon le permitieron colarse en el listado de las mejores del mundo.

Dentro de las “rivales” de Tiane se encuentran la española Alexia Putellas (FC Barcelona), la histórica jugadora canadiense Christine Sinclair (Portland Thorns) , las neerlandesas Vivianne Miedema (Arsenal) y Lieke Martens (Barcelona), la inglesa Fran Kirby (Chelsea), entre otras.

La elección de la ganadora del trofeo dorado se realizará el próximo 29 de noviembre, donde además se conocerá al ganador masculino y al mejor jugador joven.

And the last nominees for the 2021 Women’s #BallondOr are…

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Ellen White

🇨🇱 Christiane Endler

🇪🇸 Jennifer Hermoso

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Fran Kirby

🇫🇷 Kadidiatou Diani pic.twitter.com/QbNJ6krP1l

— France Football #BallondOr (@francefootball) October 8, 2021