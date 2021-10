Ex seleccionador venezolano y duelo ante la Roja: “Chile está más presionado y necesitado de ganar este partido”

El ex jugador y entrenador de la selección de Venezuela (2001-2007), Richard Páez, conversó con Deportes en Agricultura en la previa del duelo de este jueves de la Vinotinto ante la Roja. Un partido clave para el seleccionado chileno de cara una posible clasificación a Qatar 2022.

Así lo el ex DT llanero: “Chile está mucho más presionado y necesitado de ganar este partido, porque si no lo hace perdería la oportunidad de mantenerse en la lucha por el repechaje como mínimo. Pero para Venezuela es lo mismo. O saca puntos en este partido de visitante, o se olvida de la posibilidad de pelear el repechaje. Obviamente, la obligación, el favoritismo y las necesidades está del lado chileno y eso lo puede aprovechar Venezuela”

Páez, que también se desarrolló como mediocampista en los ’70 con el Portuguesa, donde ganó dos ligas venezolanas, cuenta que Chile se encontrará con una “Venezuela motivada, que después de mucho tiempo ganó un partido. Chile se encontrará con una selección revitalizada y con inspiración. El profesor Leo González recuperó la irreverencia para buscar los partidos y no jugar priorizando la defensa”.

Finalmente, abordó las ausencias con las que llega el cuadro Vinotinto, que no podrá contar con Yeferson Soteldo: “Venezuela ya se ha acostumbrado a las ausencias. Desde hace rato ha venido enfrentando problemas para sostener un equipo sólido y compacto. Las ausencias de Yanguel Herrera o Salomón Rondón debilita porque son jugadores necesarios por su prestancia y seguridad en la selección. A esto se suma la ausencia de Soteldo, pero no es una excusa para no ganar partidos”.