La cruda confesión del Kun Agüero sobre sus amigos de infancia

El Kun Agüero está cerca de debutar oficialmente con el Barcelona. El argentino estuvo presente en el duelo amistoso del cuadro culé ante el Cornellà donde marcó su primer gol. Mientras comienza a olvidar la lesión que no le ha permitido debutar en la escuadra azulgrana, dialogó en exclusiva con El País de España.

Sobre su llegada al Barcelona, Agüero fue claro. “¿Qué jugador no quiere estar en el Barça? Yo te diría que a la mayoría de los futbolistas les gustaría vestir esta camiseta, por más que el Barça esté bien o mal. Llegué con la expectativa de jugar con Leo y de que armara un buen equipo, que era lo que trataba de hacer. Cuando me llamaron pensé: ‘me da igual lo que me paguen. Me pongo bien y voy a ayudar al equipo en lo que más pueda’”, sostuvo.

El Kun tuvo palabras para la salida de Lionel Messi, con quien esperaba compartir en el Barcelona. “Fue un momento de shock. Él estaba muy mal. Cuando me enteré no lo podía creer. Ese sábado lo fui a ver a su casa. Y, por mi personalidad, como no le veía bien, intentaba hacer que se olvidara de lo que había pasado. Veía que estaba medio apagado y lo intentaba distraer. Le contaba de mi equipo de Esports. Y las cosas que estábamos haciendo”, contó.

Otro de los hechos que abordó Agüero fue la muerte de Diego Maradona. El exfutbolista del Manchester City afirmó que fue un momento duro, pero intentó contenerse por su hijo. “La viví mal, muy mal. ¿Cómo lo podía vivir? Tenía partido de Champions ese día. Cuando me enteré, pensé que era mentira, como tantas otras veces. Pero como veía que cada vez lo decía más gente, le pregunté directamente a la mamá de Benjamín. Me acuerdo hasta lo que le pregunté. “¿Es verdad o no?”, le escribí. Me contestó que sí […] Yo intentaba contenerme para que mi hijo no me viera mal. Fueron días muy difíciles. Al menos, Benja se pudo despedir de su abuelo”, manifestó.

Por último, hizo una cruda confesión respecto a sus amigos de infancia. “Tenía 16 años. Cuando pregunté por los chicos con los que me juntaba, uno estaba muerto, el otro preso, a otro lo buscaba la policía. Chicos de 15 años. Todavía mantengo contacto con algunos de mis amigos. Seguimos hablando, más de 20 años después”, sentenció.