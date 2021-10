La depresión futbolística de Harry Kane que asusta en Inglaterra

Harry Kane no la está pasando bien ni en Inglaterra ni en el Tottenham. El atacante a perdido su capacidad goleadora en los últimos partidos, lo que ha generado diversas críticas contra el goleador, que ahora no lo es tanto.

Y es que su presente en la selección le estaba dando aire al atacante, que con los Spurs no ha anotado en la Premier. Sin embargo, con Inglaterra, Kane cortó su racha goleadora de 15 partidos, tras no poder anotar en el empate ante Hungría (con Andorra no jugó).

“No es imprescindible. Si alguien marca más goles que tú se merece una oportunidad. Kane debe quitarse de encima su enfado. Su partido fue preocupante. ¡Sólo tocó 21 veces el balón! Debe recuperar su eficacia goleadora. No puede vivir de su reputación”, criticó el ex seleccionado inglés Chris Sutton en el Daily Mail.

Si bien las criticas contra el quinto máximo goleador (41 tantos en 65 partidos) de los Tres Leones y el séptimo (166 dianas) de la historia de la Premier no paran, el mismo apuntado pone paños fríos.

“Fue el primer partido en 15 de Eliminatorias en el que no anoté. No es el fin del mundo. Hay mucho ruido a mi alrededor, pero sé cómo lidiar con esto. Las actuaciones para el Tottenham y para Inglaterra no han sido las mejores, pero no hay que entrar en pánico. Tengo confianza en mí mismo y en los equipos en los que juego . Sé que se ha hablado mucho de mí pero, al final, he marcado nueve goles esta temporada”, comentó Kane.

Sequía en la Premier

El rendimiento del delantero del Tottenham en la Premier es decidor. Si bien con los Spurs lleva seis goles en la temporada (cinco en Conference League y uno en la Carabao Cup), en el campeonato inglés, donde fue el máximo goleador en la temporada pasada, con 23 goles, no ha logrado anotar en los primeros siete partidos, igualando su peor arranque, el que se dio en la temporada 2015/16.

Los seis primeros partidos en Premier de Kane

2021-22: 0 goles

2020-21: 5 goles

2019-20: 4 goles

2018-19: 3 goles

2017-18: 4 goles

2016-17: 3 goles

2015-16: 0 goles

Pero los momentos de sequía en los goleadores parece ser una constante con la que tienen que convivir los delanteros, aunque la intención de Kane de emigrar del Tottenham al inicio de temporada justifica en cierta medida las criticas de los aficionados. Y es que el delantero de los Spurs, tras su gran temporada anterior, no escondió sus deseos de emigrar del equipo londinense antes de la Eurocopa. De hecho, el Manchester City fue el primero en mostrar sus dientes para cazar al atacante.

“Estamos interesados en Kane, pero si no quieren negociar, no hay nada más que hablar. Si el Tottenham quiere, lo intentaremos”, había declarado Pep Guardiola por el delantero. Sin embargo, el alto costo con el que valoraron al goleador desde Londres, terminó por frustrar la operación. A lo que Kane, tras la molestia de los hinchas por querer emigrar de los Spurs, salió a declarar: “Me quedaré en el Tottenham este verano y estaré 100% enfocado en ayudar al equipo a lograr el éxito”.

Pese a este complicado momento, el entrenador de Kane en Londres, Nuno Espírito, mostró su apoyo al goleador: “Trabaja muy bien para el equipo, su primer gol en Liga ya llegará”. Y Kane tendrá la posibilidad de revertir este mal momento ante el Newcastle, como visita, este domingo.