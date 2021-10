Melipilla y La Serena reparten puntos en el último partido de la fecha 26

Crédito: Agencia Uno | Deportes Melipilla Vs Deportes La Serena

No se sacaron ventajas en el Municipal de La Pintana. Deportes Melipilla y Deportes La Serena igualaron 1 a 1 en el cierre de la fecha 26, un resultado que no le sirve de mucho a los Potros que no logran zafar de zona de descenso.

El partido comenzó favorable para los capitalinos que, tras lanzamiento penal, colocaron la apertura del marcador a través de su goleador Gonzalo Sosa (12′). Sim embargo, los Papayeros reaccionaron en el segundo tiempo y pusieron la paridad con la anotación de Juan Cavallaro (47′).

Melipilla, con este resultado, se mantiene en la penúltima posición de la tabla, en zona de descenso directo, con 23 unidades. Mientras que La Serena se mantiene décima con 32 puntos.

En la próxima fecha La Serena recibirá al líder del campeonato, Colo Colo. Este duelo está programado para el miércoles 20 de octubre, a las 14 horas. Melipilla, por su parte, visitará el martes 19 a O’Higgins, a las 21 horas.