Jorge Valdivia descarta el retiro: “Todavía no soy un exjugador”

Jorge Valdivia aún no cuelga los botines. El ex volante de Colo Colo y Palmeiras hoy se encuentra comentando y analizando en ESPN F90 lo que ocurre dentro del rectángulo de pasto, donde muchas veces emocionó con sus fintas y pases. En ese sentido, el Mago comentó su nuevo rol en el fútbol, aunque descartó sentirse un jugador retirado.

En conversación con El Deportivo, el talentoso volante señaló que “la mayoría de los exfutbolistas son todos guatones, pelados, viejos, con barba y con canas… Y yo todavía estoy con un físico que me ilusiona. Por eso todavía no soy un exjugador. Sigo entrenando, voy al gimnasio todos los días, estoy entrenando en canchas de fútbol. Me siento jugador todavía, haciendo por ahora algo que siempre quise hacer”.

Asimismo comentó que no se lamenta estar en este momento fuera de la cancha. “Yo tenía club. Dos clubes donde pude haber ido. En Chile, los dos. Y no se pudo, pero lamentarse por aquello que no pasó no vale la pena. Yo trato siempre de mirar el día siguiente, de vivir el presente. Y más que lamentarme por lo que pudo ser, estoy feliz por lo que estoy viviendo”, indicó.

Por otro lado, se refirió sobre su nuevo rol en el deporte, como comentarista en ESPN. “Hoy estoy alejado de las canchas por una cuestión de regla. El libro de pases cerró en septiembre, no encontré club y yo siempre he dicho que una de las grandes cosas que me apasiona mucho es la televisión deportiva. Hoy integro un equipo en ESPN, en uno de los pocos programas a los que siempre he ido. Me siento muy cómodo donde estoy y esta etapa la tomo con mucha responsabilidad, porque es algo que a mí me gusta mucho”, comentó Valdivia.

Además, agregó que “es algo que me apasiona mucho, en lo que quiero perfeccionarme. Pero siento, sobre todo por lo que hice en La Calera, que todavía soy jugador de fútbol, que hoy está viviendo una etapa que también le gusta. Lo disfruto al máximo y solo el tiempo dirá qué pasará conmigo”.

En otro tema se refirió al rendimiento de la selección en esta triple fecha clasificatoria. “Esta Selección todavía nos tiene ilusionados a todos con ir al Mundial. Esta Selección todavía está dando la pelea. Hace una semana todos pensaban algo distinto, sobre todo después del partido con Perú, donde los propios jugadores lo dijeron”, afirmó.

“Ya después de estos dos últimos partidos, el respeto que van a tenerle a Chile las otras selecciones volverá a ser el mismo de antes. Esas dudas que se generaron fueron compartidas y, ahora, agarrando las declaraciones de ellos el jueves, creo que depende de ellos, de nuestra Selección”, agregó.

Finalmente, se abordó su etapa en Colo Colo, donde jugó hasta principios de 2021. “Esa pregunta no me gusta. ¿Sabes por qué? Porque la noticia es eso. El titular sería “me gustaría volver a Colo Colo” y yo siempre he dicho que para que uno pueda volver al lugar de donde salió, primero tiene que haber interés de ese equipo, en este caso Colo Colo. Y si no existe ese interés, da lo mismo lo que yo diga”, señaló.

“Solo te digo que estoy feliz con lo que hice: le entregué todo a Colo Colo y Colo Colo me lo ha dado todo. Hemos sido socios desde que yo era Sub 10. Formamos una sociedad donde ellos me dieron mucho y yo también le di mucho a Colo Colo. Y eso es mucho más importante que decir que me gustaría volver”, sentenció el Mago.