Goleada del campeón y primer triunfo del Barça: los resultados de la jornada 3 de la Champions

Este miércoles terminó la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions League. La fecha 3 del torneo más importante a nivel de clubes estuvo marcada por la remontada del Manchester United ante el Atalanta, la goleada del actual campeón, el Chelsea, y el primer triunfo del Barcelona en la reciente edición de la Liga de campeones.

Barcelona 1 – 0 Dinamo Zagreb

Goles: 36’ G. Piqué (BAR)

Benfica 0 – 4 Bayern Múnich

Goles: 70’ L. Sané (BAY), 80’ E. Sousa (BAY) , 82’ R. Lewandowski (BAY), 84’ L. Sané (BAY)

Manchester United 3 – 2 Atalanta

Goles: 15’ M. Pašalić (ATA) 28’ M. Demiral (ATA), 53. M Rashford (MAN), 75’ H. Maguire (MAN), 81’ C. Ronaldo (MAN)

Young Boys 1 – 4 Villarreal

Goles: 6’ Y. Pino (VIL), 16’ G. Moreno (VIL), 77’ E. Meschack (YOU), 88’ A. Moreno (VIL), 90+2’ S. Chukwueze (VIL)

RB Salzurg 3 – 1 Wolfsurg

Goles: 3’ K. Adeyemi (RBS), 15. L. Nmecha (WOL), 65’ N. Okafor (RBS), 77’ N. Okafor (RBS).

Lille 0 – 0 Sevilla

Zenit 0 – 1 Juventus

Goles: 86’ D. Kulusevski (JUV)

Chelsea 4 – 0 Maimõ

Goles: 9’ A. Christensen (CHE), 21’ J. Frello (CHE), 48’ K. Havertz (CHE), 57’ J. Frello (CHE)

