¿No será mucho? Arsenal ficha a un niño de 4 años para su Academia

¿Qué estabas haciendo a los cuatro años? De seguro seguro nada parecido a fichar por una de las Academias del Arsenal. Es el caso de Zayn Ali Salman, joven futbolista de cuatro años que rompió todo los récords y fichó por los Gunners.

Según reveló la BBC, Salman conquistó a los veedores del cuadro londinense cuando lo vieron correr junto a niños que le doblaban en edad. El entrenador del pequeño jugador en la Academia de Fútbol First Touch, Austin Schofield, explicó que el joven talento adelantaba a todo los niños de su edad en los entrenamientos. “Obviamente, le pusimos con jugadores de su edad, con los niños de cuatro, cinco y seis años, y ya iba por delante de todo el mundo”, comentó.

“Es mucho más rápido que el resto y más dispuesto a ir a por el balón. Cómo lo golpea, cómo pasa la pelota, es mucho mejor que el resto. Hablé con su padre y quiso que lo pusiéramos a jugar con los más mayores. Pensé: ¿por qué no? vamos a ver qué tal se le da”, agregó Schofield.

Por otro lado, su padre, además de destacar el equilibrio como una de sus características, comentó una de las tantas anécdotas del futuro crack: “Recuerdo que la enfermera lo puso boca abajo y él levantó la cabeza mirando a su alrededor. Incluso ella se sorprendió. Era muy fuerte desde una edad temprana”.

“El niño está haciendo algo que no debería estar haciendo. Cuando lo vi llamé a mi amigo y me dijo que tenía cuatro años. Dije: De ninguna manera, no lo es. No puede estar en la guardería. Necesito hablar con sus padres“, comentó el ojeador del Arsenal Stephen Deans. Asimismo el veedor elogió la manera de jugar del pequeño, quien también ha recibido ofertas de “otros grandes clubes”.