Mourinho explota contra sus jugadores: “Los que han jugado hoy no tienen el nivel”

Ayer fue un día histórico para José Mourinho, pero de esos olvidables. Y es que la Roma cayó por 6 a 1 ante el humilde Bodo Glimt por la Conference League, consumando la derrota más estrepitosa en los más de mil partidos dirigidos del entrenador portugués. Por lo mismo, The Special One arremetió con todo contra sus jugadores. “Nuestros 12-13 mejores jugadores están a un buen nivel pero los demás no alcanzan ese nivel”, apuntó.

Asimismo, agregó que “es mi culpa. Soy yo quien decide los que juegan. La alineación de hoy la hice con la mejor intención, tratando de dar oportunidades a la gente que juega menos y dar descanso a los habituales. Pero se ha visto que el Bodo tiene más calidad que los que han jugado hoy”.

El portugués insistió en que las diferencias que hay dentro de su plantilla es significativa. “Si pudiera jugar siempre con los mismo once lo haría. Hoy he corrido un gran riesgo con los que jugadores que he puesto. Sé de las limitaciones de nuestros jugadores pero esperaba una respuesta diferente, no han tenido el nivel”, indicó Mourinho.

Por otro lado, se refirió a la derrota, la cual es la más abultada de su carrera, sobre esto comentó que “da igual que yo nunca haya encajado seis goles, lo siento más por los chicos”.

“Ya he hablado con los jugadores. He sido honesto con ellos como no puedo ser con vosotros. Somos una familia fuerte, pero no sabía que con tantas limitaciones. Lo único positivo es que ahora no me preguntaréis más por qué siempre juegan los mismos. Incluso antes del 6-1 ya sabía de nuestras limitaciones”, volvió a cargar contra el plantel en la entrevista postpartido con Sky.