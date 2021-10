Cristiano Ronaldo sale al paso de las críticas: “Les cerraré la boca”

Cristiano Ronaldo salió a defenderse de algunas críticas que ha recibido en su regreso al Manchester United. Algunas voces en Europa culpan a CR7 por su poca participación en labores defensivas y el portugués no tardó en responder.

En conversación con Sky Sports, aseguró que sabe cuáles son las labores que debe cumplir. “Sé cuando el equipo necesita mi ayuda en defensa. Pero mi papel en el club es ganar, ayudar al equipo a ganar y marcar goles. El aspecto defensivo es parte de mi trabajo”, indicó.

“La gente que no quiere ver eso es porque no les gusto, pero para ser honesto tengo 36 años y he ganado todo. ¿Me voy a preocupar porque la gente diga cosas malas de mí? Duermo bien por la noche y me voy a la cama con la conciencia tranquila. Que sigan con eso porque todavía les cerraré la boca y ganaré cosas”, agregó.

El portugués afirmó que las críticas son debido a la calidad de jugador que es. “La crítica siempre es parte del negocio. No me preocupa. Y lo veo como algo bueno para ser honesto. Si se preocupan por mí o hablan de mí es porque conocen mi potencial, así que está bien. Te daré un ejemplo: si estas en una escuela y eres el mejor estudiante, le preguntas al peor estudiante si le gusta el mejor y te dirá que no le gusta”, lanzó.

“Siempre van a encontrar las cosas malas, pero para mí no es un problema. La vida es una lección constante y todavía aprendo con mis errores, tratando de mejorar en los siguientes juegos”, sentenció.