No tuvo piedad: Liverpool golea a Manchester United en el clásico inglés

Cristiano Ronaldo no pudo festejar en su primer clásico desde su retorno al Manchester United. Los Diablos Rojos cayeron por goleada ante un Liverpool que no tuvo piedad en Old Trafford.

Los Reds salieron con todo y abrieron el marcador a los 5’ de la primera parte en los pies de Naby Keïta. Solo ocho minutos más tarde, Diogo Jota estiró las cifras tras una gran jugada colectiva.

Liverpool, que dominó las acciones del partido, sentenció rápidamente el partido gracias a una gran actuación de Mohamed Salah. El egipcio convirtió a los 38’, 45+5’ y 50’ para decretar el 5 a 0 definitivo a favor de los visitantes.

Los Diablos Rojos, perdidos en la cancha, sufrieron la expulsión de Paul Pogba a los 60’ luego de una fuerte infracción sobre Naby Keïta.

Con este triunfo, el Liverpool se mantiene como principal escolta del Chelsea en el liderato de la Premier League con 21 puntos. El Manchester United, en tanto, se quedó en la séptima ubicación con 14 unidades.