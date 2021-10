Ronald Koeman tras ser increpado por fanáticos culés: “Pensé en bajarme del vehículo”

Ronald Koeman no lo pasa bien en Barcelona. El técnico del Barça no ha obtenido los resultados esperados al mando del club y los fanáticos culés le manifestaron su malestar increpándolo a la salida del Camp Nou luego de caer en el clásico ante el Real Madrid.

Tras días de silencio, finalmente el estratega se refirió a la lamentable situación que le tocó vivir. “No creo que haya solución. Para mí es un problema social. Son culés o gente que tiene problemas de educación. No saben lo que son las normas y los valores. El ambiente en el campo, hasta con el 0-2, fue todo lo contrario. No hay que fijarse mucho en esas personas”, comenzó diciendo en conferencia de prensa.

“Con el video, lo de grabar… ya tenemos aquí todos los días. Parece que ha sido solo conmigo, pero hay que saber que a muchos jugadores, con sus familias les ha pasado lo mismo. Puede que a mí, por ser responsable, haya sido más exagerado. Hasta a Puyol le ha pasado. No se puede salir como cualquier persona del campo. Hay que buscar la manera. Es un problema social”, agregó.

El técnico reconoció que no sintió miedo y confesó que pensó en bajarse del vehículo. “Había gente detrás grabando, que era para un documental y también estaba mi mujer. Lo tengo todo grabado. Había uno con la camiseta del Arsenal. No pasé miedo. Hubo un momento en que dije ‘voy a salir’ y me dijo, mejor que no. Te están grabando y esperan que te metas con ellos, por lo que tienes que ser muy formal”, afirmó.

Por último, indicó estar tranquilo respecto a su futuro. “Hay mucha más tranquilidad para mí, por el club. Al final todo depende de los resultados. Es algo normal, nada raro”, sentenció.