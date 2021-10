“Orgulloso de ti”: Mundo del fútbol reacciona a la confesión de jugador australiano

A través de sus redes sociales, el futbolista australiano de 21 años, Josh Cavallo anunció su homosexualidad. La sorpresiva confesión del jugador del Adelaide United dio rápidamente la vuelta al mundo y algunos actores importantes del balompié respaldaron al mediocampista.

Uno de los primeros en reaccionar al mensaje de Cavallo fue el defensa del Barcelona, Gerard Piqué. El zaguero español utilizó su cuenta de Twitter para dedicar un mensaje a su compañero de profesión. “No tengo el placer de conocerte personalmente, pero quiero agradecerte por este paso que has dado. El mundo del fútbol está atrasado y tú nos estás ayudando a moverlo hacia delante”, manifestó el jugador culé.

Hey @JoshuaCavallo , I don’t have the pleasure to know you personally but I want to thank you for this step that you take. The world of football is far behind and you are helping us move forward. https://t.co/pe8xdJl15i

Su ex compañero, hoy en el Atlético de Madrid, Antoine Griezmann también tuvo palabras para el australiano. “Orgulloso de ti”, publicó en su cuenta de Twitter.

Por último, Gary Lineker, ex futbolista inglés y comentarista en Inglaterra, también destacó al deportista. “Es absurdo pensar que salir del armario sea algo valiente en el fútbol. Sin embargo, lo es, y estoy lleno de admiración por Josh por recorrer un camino que espero que muchos otros sigan. Estoy seguro de que la inmensa mayoría de los amantes del fútbol lo apoyarán y borrarán el miedo que otros puedan tener”, aseguró.

It’s absurd that coming out is a brave thing to do in football. It is though, and I’m full of admiration for Josh for treading a path hopefully many others will follow. I’m sure the overwhelming majority of football lovers will support him and erase the fear others may have. https://t.co/iDvg67qN7s

— Gary Lineker 💙 (@GaryLineker) October 27, 2021