Xavi juega al misterio con el Barcelona: “Estoy centrado en mi trabajo aquí en el Al-Sadd, no puedo decir nada más”

Durante este miércoles se consumó la salida de Ronald Koeman de la banca del Barcelona tras la dura derrota ante el Rayo Vallecano. Luego de esto, comenzaron a llenarse las páginas de los principales medios españoles especulando sobre cuál sería su reemplazante. Y uno de los que más se repitió fue el de Xavi Hernández, quien hoy se refirió a la posibilidad de regresar, ahora como DT, al cuadro culé.

Y las palabras del ex volante catalán llegaron en la conferencia de prensa previa al partido entre el Al-Sadd y Al-Ahli. En esa instancia, Xavi no quiso dar pistas sobre su futuro, más bien fue bastante misterioso, aunque claro: “Ahora mismo estoy centrado en mi trabajo aquí en el Al-Sadd. No puedo decir nada más”.

Asimismo, Xavi se refirió a los próximos partidos con el cuadro qatarí, donde dijo que “los próximos partidos son fuertes y difíciles. Esperamos seguir invictos en lo más alto de la tabla. Todos los partidos son difíciles, ya que todos dan lo mejor de sí mismos contra nosotros. Nos aseguraremos de que todos nuestros jugadores estén listos para jugar el partido ”.

Por su parte, el cuadro qatarí ya se ha pronunciado con respecto a una posible salida del español y señalaron que no será posible hasta después del 3 de noviembre, debido al ajetreado calendario que les espera. Recordemos que Xavi, que tiene contrato con el Al-Sadd hasta 2023, además de una cláusula de salida de un millón de euros, ya llegó a un acuerdo con el Barça y ahora hay que esperar que se pongan de acuerdo entre los clubes.