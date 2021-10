“Me amenazaron de muerte”: el angustiante momento que vive la periodista que hizo un desafortunado comentario contra Camavinga

La periodista española Lorena González no lo está pasando bien. Y es que el desafortunado comentario contra Eduardo Camavinga, donde dijo: “Es más negro que el traje”, la tienen sin trabajo y con un cuestionamiento constante de las redes sociales. De hecho, González además dijo al Diario Olé que ha sufrido amenazas de muerte.

De acuerdo a sus palabras, la periodista y filóloga española dijo que “ese video en el que a micro cerrado hago ese comentario, se vuelve noticia. Cuando digo a micrófono cerrado no es por justificarme, sino porque ese comentario a micro abierto periodísticamente no aporta. No lo hubiera dicho”.

“Digo ‘Es más negro que el traje’, refiriéndome a Eduardo Camavinga. A los dos días TVE emite un comunicado en el que condena mi comentario y no he podido volver a la televisión”, agrega.

Además, cuenta que habló con el futbolista del Real Madrid para pedirle disculpas. “hablé con el futbolista y él no está ofendido, que no lo considera un comentario racista y que está más preocupado por lo que pueda pasarme a mí”, comentó. “Me parece importante que el que realmente se pudo ofender no lo ha hecho. Me sorprendió gratamente porque no habla español, es un chico de 18 años. Me respondió con coherencia y empatía, su comprensión me sorprendió. El fue refugiado (nació en Angola) y sí sabe lo que es ser tratado de manera distinta de otra manera por tu color de piel o nacionalidad”, añadió.

Por otro lado, comenta que no han sido fáciles estos días para ella. “Han sido semanas muy duras. Todos sabemos lo que cuesta hacer periodismo deportivo, y que las mujeres no lo tenemos nada fácil. No quiero hacerme la víctima, pero no ha sido fácil. Llevo 11 años en Madrid siendo de Barcelona y ahora tengo incertidumbre. Yo no sé qué va a pasar, si mi carrera se terminó, cómo queda mi imagen”, sostiene.

“Estuve una semana sin salir de mi casa, toda mi familia está preocupada. No sé qué quieren que haga. Yo he sido una pieza en ese juego mediático del que participamos todos. Desde el que insulta en la red hasta los medios”, agrega.

Además, confesó que “no considero que todo lo que sea viral sea noticia y por mucho que alguien con muchos retuits diga que esto es racismo, eso no es verdad. Me dolió mucho porque yo durante semanas recibí amenazas de muerte constante de contactos anónimos. Tenemos que estar por encima de las opiniones que aparecen en Twitter de personas que no muestran la cara. Luego, como soy chica, me dicen que estoy ahí porque me acuesto con el jefe o si soy o no guapa”.

Finalmente, comenta que “yo sí he sufrido machismo y nunca me han protegido. Mis compañeras lo saben, a la vista está que no se nos considera igual y que no me dejan pasar una y se me ha linchado”.