“Se les paga mucho por hacer su trabajo”: Wayne Rooney se lanza en picada contra jugadores del Manchester United

El Manchester United no ha tenido un buen arranque de temporada. Los Diablos Rojos, que vienen de caer por 5 a 0 en el clásico ante el Liverpool, marchan séptimos en la Premier League, a ocho puntos del líder.

Pese a las grandes contrataciones como Cristiano Ronaldo, Raphael Varane o Jadon Sancho, el Manchester no logran despegar. Esto les ha significado innumerables críticas. El último en referirse al presente del United fue Wayne Rooney, histórico del club y actual entrenador del Derby Country.

Rooney salió a respaldar a Ole Gunnar Solskjaer y se lanzó en picada contra los futbolistas. “Esos jugadores necesitan ser lastimados, necesitan sentir cuando pierdes partidos, cuánto te duele. Veo demasiados jugadores que no están dispuestos a correr, no están dispuestos a defender y no están dispuestos a arriesgar todo por ese club y eso no es aceptable”, disparó.

“Tienen que cuestionarse a sí mismos. A esos jugadores se les paga mucho dinero para hacer el trabajo y no creo que lo estén haciendo lo suficientemente bien”, complementó.

Respecto al entrenador del Manchester United, sostuvo que “obviamente hay presión sobre Ole, todos pueden ver eso. Pero yo lo conozco y es un luchador. Seguirá haciendo las cosas correctas, creyendo en lo que cree y tratando de sacar más provecho de esos jugadores”.

“Lo que sé es que no puedes simplemente inclinarte ante lo que quiere la prensa o lo que quieren los aficionados. Estoy seguro de que el United tiene un plan en marcha, ya sea con Ole o sin él”, sentenció.