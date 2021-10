Directivo del PSG dispara contra Lionel Messi: “En estos dos meses pasó más tiempo con su selección que acá”

Lionel Messi no la pasa bien en el Paris Saint-Germain. El delantero argentino aún no logra acomodarse del todo en el cuadro parisino, quedando al debe con las expectativas generadas y con las cuales nos acostumbró en el Barcelona. Y, ahora, se suman los problemas físicos. Esto no solo no tiene contento a los hinchas, sino que también a gente del club.

Así lo demostró el Director Deportivo del PSG, Leonardo, tras el ajustado triunfo de los parisinos sobre el Lille por 2 a 1, donde Lionel Messi tuvo que ser sustituido en el entretiempo por molestias físicas. “Es un poco difícil de explicar. En estos dos meses pasó más tiempo con su selección que acá”, comentó el brasileño.

Además, agregó que “en la última fecha FIFA jugó tres partidos y ahora tiene problema musculares”. Asimismo, el director deportivo comparó al argentino con otra estrellas del PSG: “Lo mismo pasa con Neymar, pero hoy lo dio todo. Igual que Di María (Ángel). Ellos fueron decisivos para la victoria”.

Y es que el tema físico ha sido una tónica en el argentino, quien solo ha jugado ocho partidos de 14 posibles, anotando solo tres goles, todos en Champions League. Y sin asistencias. Esto sumado a su presencia con la selección, lo cual le da una sobrecarga extra al trasandino.

Lo cierto es que aún no se conoce si esta nueva lesión lo dejará fuera del próximo partido, pero sí que se viene una nueva fecha FIFA, donde Messi dejará nuevamente París para sumarse a la Albiceleste.