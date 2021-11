Ni el espíritu santo lo salvó: Tottenham despide al entrenador Nuno

El Tottenham no la pasa bien en la Premier League. Y es que tras un motivador inicio de temporada, tras el despido de Mourinho y con Nuno en la banca, los malos resultados se hicieron constantes. Es por esto que la directiva decidió prescindir de los servicios del portugués Nuno Espirito Santo, luego de cuatro meses en el cargo.

La decisión se dio a conocer este lunes, después de la goleada que sufrieron los Spurs ante el Manchester United con Cristiano Ronaldo como figura. Aunque ese resultado fue solo la gota que colmó el vaso, ya que el equipo londinense con el luso en el banco no logró convencer con su juego y fue presa de la irregularidad. A esto hay que sumarle el octavo lugar en la Premier que lo está dejando fuera de competencias europeas.

De esta forma el cuadro de los Spurs se queda nuevamente sin entrenador, en la previa de su partido ante el Vitesse por Conference League.

En tanto, como reemplazante del portugués aparece un viejo conocido de la Premier. Se trata de Antonio Conte, el ex entrenador de los chilenos Alexis Sánchez y Arturo Vidal, que actualmente se encuentra sin club. Según cuenta Sky Sports en Italia, al italiano ya se le ofreció un contrato por 18 meses, el cual habría sido aceptado por el DT.

BREAKING: Antonio Conte has been offered an 18-month contract by Tottenham, according to Sky in Italy.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) November 1, 2021