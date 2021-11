¡A juicio! Joseph Blatter y Michel Platini son acusados de fraude por la fiscalía suiza

Tras seis años de investigación, la fiscalía suiza acusó al ex presidente de la FIFA, Joseph Blatter, y al ex mandatario de la UEFA, Michel Platini de fraude. La imputación de este delito se produce tras un traspaso sospechoso, sin referencia escrita, de 2 millones de francos suizos entre el ex mandamás de la FIFA y el francés.

“Entre 1998 y 2002, Michel Platini trabajó como consultor del entonces presidente de la FIFA Joseph Blatter. En 1999, se acordó una compensación anual de 300.000 francos suizos (hoy US$ 328.000) en un contrato escrito para esta actividad de asesoramiento. Este contrato escrito fue firmado por Blatter y Platini. La compensación acordada de conformidad con este contrato fue facturada por Platini en cada ocasión y pagada en su totalidad por la FIFA”, explicó el fiscal general en un comunicado.

Además, agregó que “Más de ocho años después de la terminación de su actividad de asesoramiento, Platini exigió un pago de 2 millones de francos suizos. Con la participación de Blatter, la FIFA realizó un pago a Platini por dicho monto a principios de 2011″.

Por lo que “las pruebas reunidas por la Procuraduría General han corroborado que este pago a Platini se realizó sin base legal. Este pago dañó los activos de la FIFA y enriqueció ilegalmente a Platini. A juicio del fiscal general, los imputados han cometido los delitos enumerados anteriormente”, explicaron.

De esta forma, ambos empresarios, que tuvieron que dejar sus cargos en el fútbol tras la apertura del caso en septiembre de 2015, deberán enfrentar un juicio en un tribunal penal federal de Bellinzona en los próximos meses.

Ante estas acusaciones, el suizo Blatter comentó a CNN: “Espero con optimismo el juicio ante el Tribunal Penal Federal y espero que esta historia llegue a su fin y que todos los hechos sean tratados adecuadamente”. Por su parte, Platini no quiso emitir declaraciones.