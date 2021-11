Vuelve a la Premier: Antonio Conte es el nuevo entrenador del Tottenham

El italiano Antonio Conte está de vuelta en la Premier League. El estratega se convirtió en el nuevo entrenador del Tottenham, tras la salida de Nuno Espirito Santo.

La noticia fue confirmada por el propio club a través de un comunicado. En él, se detalla que el estratega firmó un vínculo con los Spurs hasta el 2023 con la opción de prolongarse.

Conte era una de las obsesiones de Daniel Levy, presidente del Tottenham, quien lo quería como DT del equipo la temporada pasada. Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto y fue Nuno quien asumió la banca del club.

El italiano vuelve a la Premier League luego de 3 años. En la competencia inglesa, el estratega dirigió al Chelsea, donde consiguió el título de liga y la FA Cup.

✍️ We are delighted to announce the appointment of Antonio Conte as our Head Coach on a contract until the summer of 2023, with an option to extend.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 2, 2021