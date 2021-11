La inflación no para: la exorbitante cifra que pide el Dortmund por Haaland

Erling Haaland es uno de los mejores delanteros del mundo. Su increíble desempeño goleador con la camiseta del Borussia Dortmund hizo que los clubes más importantes del mundo quieran contar con él.

Sin embargo, según adelantó su representante, el equipo que quiera hacerse con los goles del atacante noruego, deberá desembolsar una exorbitante cifra de dinero.

“Haaland tiene una cláusula de liberación. El paquete completo con salario por cinco años y comisiones para el agente probablemente estará en la frontero de los 250 a 300 millones de euros”, detalló Volker Struth, agente del jugador en conversación con el diario alemán Bild.

El noruego que arribó el 2020 al Dortmund proveniente del RB Salzburgo, tiene contrato hasta el 2024 con el BVB. Durante las últimas semanas se reveló el interés del Real Madrid, el Barcelona y algunos clubes ingleses para fichar a Haaland. Su representante aclaró que el jugador no le cierra las puertas a ningún equipo, aunque hizo una advertencia.

“Incluso si el Bayern Munich tuviera el dinero, no lo haría. Se desataría el infierno si un jugador en Alemania ganara 50 millones”. Además, advirtió que el aspecto económico no es primordial para el atacante a la hora de elegir club. “Un diez por ciento más o menos no le guiará”, dijo Struth.

Haaland, que actualmente se encuentra lesionado, ha marcado 13 goles y entregado 4 asistencias en los 10 partidos que ha disputado esta temporada.