Gonzalo Sosa, goleador del torneo: “Es algo que busqué durante toda mi carrera”

Gonzalo Sosa es uno de los delanteros del momento. El atacante de Deportes Melipilla marcó un doblete en el triunfo por 2 a 1 de los Potros ante Cobresal y se convirtió en el goleador exclusivo del Torneo Nacional.

El ariete argentino de 32 años repasó su presente junto a Deportes en Agricultura, donde confesó estar feliz por lo que está viviendo en su primera temporada como jugador en la primera división.

“La sensación es de felicidad, de sentirse realizado. Se me vienen a la cabeza muchísimos años de esfuerzo, de lugares que recorrí, de canchas insólitas… hoy estar logrando esta marca personal en primera división es algo que había buscado durante toda mi carrera. La verdad es que estoy muy contento, pero tranquilo y con los pies en la tierra. Esto es gracias a mis compañeros. Si los goles sirven para lograr los objetivos que tenemos como club, bienvenidos sean”, aseguró.

Sosa, con pasos por la segunda división Argentina y Magallanes en Chile, manifestó que lo que está viviendo junto a Deportes Melipilla es algo que venía buscando y que es fruto de su esfuerzo.

“Se dice que es algo insólito, pero yo lo vengo buscando hace mucho tiempo. Esto llegó en este momento de mi vida, pero me encontró bien preparado, maduro. Es reconfortante después de tanto esfuerzo estar en esta situación”, afirmó.

Con sus tantos ante Cobresal, Sosa superó en la tabla de goleadores a Joaquín Larrivey (20) y Fernando Zampedri (19), delanteros de Universidad de Chile y Universidad Católica, respectivamente. Aunque el delantero se lo toma con calma.

“Estoy muy contento. Solo tengo palabras de agradecimientos para mis compañeros. Es gracias a ellos que hoy estoy peleando con semejantes monstruos (Larrivey y Zampedri). Hace años atrás los veía por la tele y hoy estoy luchando junto a ellos. Pero estoy disfrutando el momento”, indicó.

“Cada día busco ponerme la vara más alta para seguir exigiéndome a mí mismo. En el autocuidado, en los entrenamientos y en los partidos. Haber logrado esta marca es muy importante, pero aún quedan partidos y vamos a ir por más”, complementó.

Objetivos con Melipilla y futuro en Chile

Pese a su increíble presente, Sosa no pierde el foco. “El principal objetivo es mantener la categoría. Como grupo estamos focalizados para conseguirlo. Soy consciente que haciendo el esfuerzo que hacemos en cada partido lo vamos a lograr. Lo merecemos porque tenemos un gran grupo”, sostuvo.

Sus goles y grandes actuaciones lo han puesto en la órbita de los equipos grandes del fútbol chileno, aunque Sosa prefiere mantenerse enfocado en Melipilla. “En estos momentos estoy enfocado en quedarnos en primera división junto a Melipilla. Después lo que venga que sea lo mejor para mí, mi familia y el club”, dijo.

El goleador del torneo disfruta dentro y fuera de la cancha. Sus goles mantienen a Deportes Melipilla lejos de la parte baja y se ilusionan con mantenerse en la máxima categoría del fútbol chileno. Sus más de veinte tantos en primera división han generado las bromas del plantel melipillano.

“Me dicen de todo. Me bromean, que me van a masajear los pies. Pero me lo tomo con humor. Yo les digo y trato que sepan que esto no es mío, que es algo grupal. Que yo esté convirtiendo es en gran medida gracias a ellos. Siempre les agradezco”, sentenció.