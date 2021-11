[Foto] La graciosa broma de Tadic tras su doloroso gol en Champions League

Dusan Tadic comenzó con la remontada del Ajax ante el Borussia Dortmund el pasado miércoles por Champions League. El serbio dejó la vida y algo más en el gol ante los alemanes, el cual sirvió para que los holandeses encaminarán el camino hacia el triunfo.

Y es que en el gol del empate, Tadic lo dio todo, introduciendo la pelota en el arco de Gregor Kobel y luego, con el envión, se golpeó en la entrepierna contra el palo, generando algunos inconvenientes del serbio. Tras el partido el goleador bromeó con un mensaje en su Twitter por el golpe: “Hacían falta pelotas para ganar al Dortmund“.

It takes some balls to win in Dortmund.

Hope the post is ok. 🍒😉

COME ON AJAX! ❌❌❌ pic.twitter.com/oqCojIYVGy

— Dušan Tadić (@DT10_Official) November 3, 2021