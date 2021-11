[Video] Pato Yáñez se va con todo contra Quinteros: “No puedes decir que te están perjudicando, cuando se ha muerto y lo ha pasado mal tanta gente”

Gustavo Quinteros habló por primera vez tras la crisis sanitaria en Colo-Colo, que obligó a los albos a jugar con juveniles ante Audax Italiano (0-2) y a reprogramar el partido con Santiago Wanderers. El boliviano señaló que “estamos con angustia, porque no pudimos competir con nuestro plantel profesional. En ese caso nos parece injusto, porque no hubo justicia deportiva, y eso no le pasó a otra institución. Sentimos un poco de bronca y que no hay justicia, pero eso ya quedó atrás”.

Estas palabras del DT albo no le cayeron para nada de bien a Patricio Yáñez, quien en la segunda edición de Deportes en Agricultura arremetió contra el boliviano. “No puedes decir que te están perjudicando, cuando se ha muerto y lo ha pasado mal tanta gente”, disparó el Campeón de América.