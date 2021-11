Críticas y cuestionamientos al interior del plantel: el duro presente de Solskjaer en el Manchester United

La derrota del Manchester United en el derbi ante el City caló hondo. El segundo clásico perdido por los Diablos Rojos en las últimas dos semanas, mantiene a Ole Gunnar Solskjaer en la cuerda floja.

Según información de Daily Mail, no solo los hinchas estarían disconformes con el estratega. El medio reveló que al interior del vestuario del Manchester United hay voces críticas contra su gestión.

El diario inglés aseguró que hay jugadores descontentos con el entrenador. Entre ellos, Bruno Fernándes, quien considera que la táctica y dirección de Solskjaer no están siendo las adecuadas para el club.

Cristiano Ronaldo, quien ha sostenido la campaña del United con sus goles, estaría alarmado debido a la drástica caída en el nivel del equipo en su regreso al club.

Pero no son los únicos preocupados en el plantel. El citado medio también precisa que hay futbolistas que no consideran justas algunas decisiones del DT. En ese sentido, la plantilla solidariza con Donny van de Beek, quien ha tenido pocas oportunidades y sostienen que no Solskjaer no lo está tratando bien.

Otra de las situaciones que tiene molestos a los jugadores es el favoritismo que mostraría el técnico con alguno de sus dirigidos. Por ejemplo, Harry Maguire sigue jugando pese a no mostrar un gran nivel, según expresaron voces al interior del equipo.

Pese a que la idea es mantener a Ole Gunnar Solskjaer hasta final de temporada, según Daily Mail, el Manchester United estaría considerando la posibilidad de cesar al estratega. La goleada ante el Liverpool y la derrota en el clásico de Manchester, acelerarían su salida.