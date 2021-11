“No estamos jugando bien”: La autocrítica de Mbappé que presiona a Pochettino

El Paris Saint-Germain sigue a paso firme en la Ligue 1. El cuadro parisino se impuso por 3 a 2 al Bordeaux, sigue como líder del torneo y mantiene diez puntos de distancia con su más cercano perseguidor.

Pese a que en la presente temporada han cosechado once triunfos en trece partidos, el PSG no ha estado exento de críticas. Tras el partido ante el Bordeaux, Kylian Mbappé analizó el duelo e hizo una potente autocrítica. “No temblamos. Creo que el partido de hoy fue menos difícil de como viene siendo habitual. Después, ellos (Bordeaux) marcaron al final, es algo que podemos evitar, pero no hemos sufrido. Hemos sufrido más durante las últimas semanas que hoy”, dijo el francés en conversación con Canal Plus tras el compromiso.

Respecto a la forma de juego del PSG, sostuvo que “tenemos secuencias de alto nivel en las que hemos mostrado nuestra calidad. Ahora, diré que no es suficiente respecto al equipo que tenemos, pero intentamos mejorar cada día. Creo que vamos a ir mejorando”.

Mbappé, además, salió al paso de las críticas que ha recibido el equipo por su juego. “Se respetan, es normal. No lo sé, pero las respeto. Cada uno tiene el derecho de dar su opinión. La gente piensa que jugamos mal. Yo, personalmente, creo que no estamos jugando bien en estos momentos, pero ganamos. Creo que seguiremos trabajando, porque el equipo es trabajador. Somos conscientes de ello. No es tan alarmante como se piensa, pero debemos mejorar, por supuesto”, aseguró.

Por último, tuvo palabras para los dichos de Mauricio Pochettino, DT del PSG, quien pidió más tiempo para desarrollar la idea de su equipo. “No soy la persona que tiene que hablar respecto a eso y si hay tiempo o no. Es el presidente, Leonardo y la dirección los que deben decir eso”, sentenció.