El miedo de Josh Cavallo de ir al Mundial de Qatar 2022

Hace unas semanas, Josh Cavallo se convirtió en el primer futbolista activo en reconocer su homosexualidad, una confesión que recibió apoyo de gran parte del mundo del fútbol y fue muy valorado porque lamentablemente en el deporte aún es un tema tabú. Sin embargo, el australiano cuenta que no está del todo tranquilo, sobre todo pensando en una futura participación en el mundial de Qatar 2022.

Así lo confesó el futbolista en el podcast Guardian’s Today in Focus, donde develó que “leí algo sobre que Qatar aplica la pena de muerte a la gente gay, es algo de lo que tengo mucho miedo y me hace no querer ir allí”. Cavallo por ahora solo ha participado en la categoría Sub-20 de su selección.

“Esto me entristece. Uno de los mayores logros de un futbolista profesional es jugar para tu país y saber que es en un país que no apoya al colectivo gay y que pone en riesgo nuestra propia vida, me aterra y me hace pensar si mi vida es más importante que hacer algo realmente bueno en mi carrera profesional”, agregó.

Actualmente, la selección mayor de Australia se encuentra en la segunda posición del Grupo B de las Eliminatorias asiáticas rumbo al mundial a tres puntos de Arabia Saudita.