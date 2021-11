Una estricta dieta y más jornadas de entrenamiento: la transformación del mejor jugador de la Premier

La relación entre el Liverpool y Mohamed Salah no para de consolidarse. Y es que el egipcio le ha entregado su mejor versión a los de Anfield. Sobre todo en esta temporada, donde ha aportado con 15 goles y seis asistencias en 15 partidos. Este gran nivel demostrado dentro de la cancha tiene un porqué.

Y tiene relación con el entrenamiento que lleva a cabo diariamente el egipcio, donde además de las sesiones físicas con su club y la estricta dieta, también ha incursionado en otras disciplinas. “La nutrición es muy importante, es parte del juego. Me ha ayudado con mi recuperación, me ha permitido dormir mejor y ayudó a que mi cuerpo se adapte rápidamente”, contó Salah en CNN.

Además, confesó que este estricto modo de vida puede alimentarse con lo que estime conveniente. “Mi nutricionista dice que como no tengo grasa en el cuerpo, puedo comer lo que quiera. Tampoco bebo, así que está bien”, cuenta. Aunque para tener el desequilibrante nivel que muestra en la Premier League, debe cuidarse.

Pese a que puede comer lo que quiere, Mo explicó que tiene una rutina alimenticia, la cual comienza con un desayuno, donde come paratha -pan plano hinchado- junto a un vaso de leche y, en caso de no ser suficiente, suma un plato de frutas de la estación. En tanto, para el almuerzo agrega las calorías, donde las lentejas, verduras y la carne es lo que suele consumir. Todo esto acompañado de una taza de yogurt.

Finalmente, para la última comida, Salah se toma una sopa, más ensalada y verduras asadas, con una bebida sin azúcar que suele ser un vaso de jugo de fruta fresca. Aunque, en ocasiones, se da un chipe libre y consume uno de sus platos preferidos: la pizza.

Pese a la estricta dieta, Salah también tiene sus momentos de libertad. Por ejemplo, hay momentos en los que el egipcio dedica un espacio a una de las comidas tradicionales de su país natal, el Kushari. Este plato está hecho de arroz, macarrones y lentejas, cubierto, además, de tomates, garbanzos y cebollas condimentadas. “Cuando vuelvo a Egipto, llamo a mi amigo del aeropuerto para comprar kushari para que comamos en el coche. Me pongo la sudadera con capucha, me meto en el coche y me lo como enseguida”, había confesado el futbolista.

Aunque no todo es dieta en la vida de Salah, ya que también le da un importante espacio al entrenamiento. De hecho, aparte de las sesiones en Anfield, el egipcio se levanta temprano para hacer ejercicios con pesas o de estiramiento, además de sesiones de yoga y natación.

Este espacio para el entrenamiento no se lo salta. Tanto es así que ni el Ramadán le impide desarrollarlo, de hecho, Mo se mostró en las redes sociales haciendo sus ejercicios durante la madrugada.

De esta forma la figura de la Premier League se prepara para seguir en la élite mundial junto al Liverpool, donde buscará transformarse en el máximo goleador de la competencia inglesa, lista que lidera con 10 goles, sobre los 7 tantos del inglés Jamie Vardy.