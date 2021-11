Otra polémica para Mou: radio italiana decide marginarse de las conferencias de prensa por “desagradable” respuesta del portugués

La radio italiana Retesport tomó una drástica decisión contra José Mourinho. Y es que la emisora decidió marginarse de las siguientes conferencias de prensa del entrenador portugués por la “desagradable e inoportuna” respuesta contra el periodista Marco Juric.

“¿Cambiaría algo relativo a los últimos 6 meses?”, fue la consulta del profesional que al parecer causó la molestia del entrenador de la Roma, quien no dudó en responder en su particular estilo, cuestionando la capacidad intelectual del comunicador. “Usted es inteligente y quiere aparentar que no o directamente no es inteligente”, lanzó el luso.

Esta respuesta generó la reacción de la radio italiana a través de un comunicado, donde señalaron que se marginarían de las siguientes conferencias de prensa del polémico entrenador.

“Retesport, solidarizándose con Marco Juric por la desagradable e inoportuna respuesta del señor José Mourinho en la sala de prensa el pasado sábado, decide suspender su participación en las ruedas de prensa, a fin de evitar la posterior formulación de preguntas de cortesía y lícita conducta. Deseamos que el técnico trabaje siempre para aumentar la suerte del equipo y centre su atención en posibles soluciones técnicas, evitando especulaciones que, en este momento, consideramos totalmente inoportunos”, indicaron en el escrito.