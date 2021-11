Hasta las lágrimas: Mauricio Viana le pide perdón a los hinchas de Wanderers por el descenso

La derrota de Santiago Wanderers ante Curicó Unido terminó por consumar un hecho que parecía inevitable: el descenso de los Caturros a la Primera B. Y es que días antes, pese a que aún habían opciones matemáticas de mantener la categoría, el club hablaba de la “Operación Retorno”. Además, informó que utilizaría juveniles en lo que resta de torneo.

Esta decisión afectó a varios referentes del equipo de Valparaíso y uno de ellos fue Mauricio Viana, quien además fue apuntado como uno de los jugadores conflictivos del plantel por el propio presidente del club, Reinaldo Sánchez. Pese a ello Viana asistió al encuentro ante los Torteros y le entregó apoyo a sus compañeros.

Luego de esta complicada situación el portero rompió el silencio durante este viernes, en el programa partidario Zona Verde. Ahí, Viana se refirió al descenso y le dedicó unas palabras a la hinchada wanderina visiblemente emocionado.

“Quisiera despedirme y pedirle disculpas por el descenso. Esta hinchada siempre ha sido distinta e incondicional, quedó demostrado una vez más que no es un club cualquiera, me apasiona mucho eso de estar acá en Wanderers y fue lo que me hizo retornar cuando estaba en el extranjero”,

Asimismo, agregó que “no me arrepiento de nada, lo haría una y mil veces con el corazón verde. Gracias por el apoyo incondicional”.