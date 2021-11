Regresa a casa: Dani Alves se suma a la revolución de Xavi en el Barcelona

Un viejo conocido regresa al Camp Nou. Se trata de Dani Alves, quien regresa a Barcelona por pedido exclusivo de Xavi Hernández para liderar la revolución del cuadro catalán y volver a instalar al club en la pelea por los títulos.

Así lo confirmó el periodista Fabrizio Romano en su cuenta de Twitter, donde indicó que ya hay un acuerdo total para el regreso del brasileño, quien vistió la camiseta blaugrana entre 2008 y 2015, y que llega libre por una temporada.

Recordemos que Dani Alves había quedado libre tras un problema económico con el Sao Paulo y, de hecho, había pensado continuar su carrera en su país natal. Sin embargo, la crisis que vive el cuadro español motivó al brasileño a regresar a Cataluña. Esta intención fue aprobada por el nuevo DT del Barça y se comenzó a negociar su regreso.

De esta forma y a la espera de la aprobación de La Liga y la oficialización del club, Dani Alves vivirá su segunda etapa en el club, donde consiguió 21 títulos. Además de anotar 21 goles y dar 103 asistencias en 391 partidos jugados.

Dani Alves back to Barcelona, here we go! He’s returning at Barça as free agent, just waiting for La Liga approval. Xavi wanted Dani Alves as new signing to help immediatly 🔵🔴🤝 #FCB

Deal agreed on a one-season contract after direct contact with Alves’ camp today 🇧🇷 #DaniAlves pic.twitter.com/Ot4LKTDKz4

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 12, 2021