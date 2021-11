Escándalo en Bosnia: jugador es expulsado de la selección por beber y fumar en la concentración

El volante Miralem Pjanic fue expulsado de la selección de Bosnia tras ser descubierto bebiendo y fumando en la previa del duelo contra Finlandia.

OFFICIAL: Miralem Pjanić has been dropped from the Bosnian national team. He played 66 minutes vs Finland and was booed off for his poor display. #BIH 🇧🇦

Multiple news outlets reporting Pjanić was smoking hookah and drinking the night before the match.. Let a whole country down. pic.twitter.com/BbCeoa3ohz

