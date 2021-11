En la cuerda floja: el incierto futuro de Tabárez en la selección uruguaya

La estrepitosa caída de Uruguay en su visita a La Paz complicó a Óscar Washington Tabárez. La selección charrúa acumula cuatro derrotas consecutivas y marcha séptima en las Clasificatorias, lo que tiene al técnico en la cuerda floja.

Tras la derrota ante Bolivia, los directivos de la Asociación se reunieron para evaluar la continuidad del Maestro al mando de la Celeste. Sin embargo, los directivos aún no deciden si despedir o mantener a Tabárez en la banca.

“No voy a poner el cargo a disposición. No considero irme tirando la toalla. Este es el peor momento, no se ve la reacción. Yo creo en estos jugadores, no vaticino nada. Hay que mirar para adelante y tratar de salir de este mal momento”, dijo el técnico tras caer en La Paz.

Lo cierto es que el pobre desempeño obtenido por Tabárez en las últimas fechas mantiene en suspenso su futuro. En la próxima ventana de las Clasificatorias, el conjunto uruguayo visitará a Paraguay y recibirá a Venezuela. ¿Con el Maestro en la banca? Eso se decidirá en los próximos días.