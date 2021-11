“Messi no lloraba por no seguir en el Barcelona”: la inesperada declaración del socio de Joan Laporta

En Barcelona aún no se olvidan de Lionel Messi. Y no es para menos, ya que el argentino es considerado uno de los mejores futbolistas del club. Pero esta vez el recuerdo llegó desde uno de los hombres más ricos de España y socio de Joan Laporta, José Elías, quien lanzó una polémica declaración sobre la salida de Leo del Barça.

“A a mí me jodió el día que Messi se fue. Pero yo creo que la gente confundió las lágrimas. Aparte de que mucha gente me decía que yo no renové a Messi, que es la ridiculez más grande en el mundo, Messi no lloraba por no seguir en el Barça, sino que lloraba por una suma de cosas. Se le estaba acabando un ciclo. Y a eso se le suma que ha hecho la vida en Barcelona”, declaró uno los principales inversores del cuadro culé.

“En primer lugar, la organización salarial del club: había que afrontar unas rebajas salariales difíciles de defender. Dos, no teníamos plata para pagarle y estábamos haciendo el pino puente (sic) hacia atrás para pagarle a plazos, que es lo que están haciendo en el PSG y te tienes que auto engañar para creer que puede seguir. Y tres, hay que generar un nuevo equipo y una nueva ilusión y con Messi dentro no podías”, contó en La Sotana.

Y, finalmente, señaló que “si hubiéramos dejado ir a Messi un año antes, hubiéramos sacado algo de dinero. El final de Messi se veía; si no era el año pasado, era este. Convertir el Barça en un equipo ganador pasa por hacer un proyecto post Messi. Había que tomar una decisión en algún momento. Messi tiene una edad para no estar en el Barça. Y me dicen: ¿tú qué querías, que se jubilase aquí? Pues no”.