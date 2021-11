Pochettino: “Estamos aquí para desarrollar las ideas de PSG, no las nuestras”

Mauricio Pochettino está a un poco más de un mes de cumplir un año en el banco del Paris Saint-Germain, donde ha sido criticado por su forma de juego y el no poder sincronizar a toda las estrellas que tiene en su club. De hecho, ya se habla de que Zinedine Zidane podría ser su reemplazante.

Pero el argentino no hace eco a los rumores que rondan París y se preocupa de su trabajo, el cual detalló en una entrevista concedida a L’Equipe, donde, además, habló de su estilo de juego, las expectativas que hay puestas en él y la constante convivencia con jugadores top del mundo.

Primero, Pochettino se refirió a cómo ha sido la adaptación al PSG, donde respondió que “cuando el PSG viene a buscarte, es para que te adaptes a una estructura existente, a jugadores reclutados para conseguir lo que quiere el club. ¿Qué quiere el PSG? Es importante saber eso. El PSG quiere ganar. Gana la Champions League, el Campeonato, la Copa, todos los partidos”.

“No vino a buscarnos para construir un proyecto, preguntándonos qué necesitábamos para desarrollar nuestras ideas, o qué nos gusta. Vinimos aquí para adaptarnos y ganar, con la estructura y las características de los jugadores que están ahí. Es muy diferente. Estamos aquí para desarrollar las ideas de PSG, no para desarrollar nuestras ideas”, añadió.

Asimismo habló de las expectativas que se generaron con su llegada y con la plantilla con la que se encontró. En ese sentido, fue claro y comentó que “las expectativas nacidas este verano hacen que, incluso antes de empezar un partido, hay que ganar por 5-0. Y si después de diez minutos de juego aún no llevas 3-0, pfff… ¡qué decepción! Creo que esto es un error. La obligación no existe en el fútbol, el rival también tiene cualidades y sabe complicarte las cosas”.

Sobre el aporte como entrenador que le entrega él al club, señaló que “en términos generales, cuando miras los talentos, los nombres de este club, nunca ha existido en la historia, o tal vez una vez. A partir de ahí, nadie tiene la experiencia, somos los primeros en vivirla. Nadie tiene el secreto de cómo administrar, el método de entrenamiento o la filosofía de juego para una fuerza laboral así. Así que tenemos que adaptarnos, en armonía con lo que sienten los jugadores”.

Por otro lado, Mauricio Pochettino se refirió a las críticas sobre la falta de estilo e identidad en el juego que tiene su club. “Todo entrenador, al más alto nivel, tiene un estilo. Cuando trabajas para convertirte en entrenador, desarrollas tu estilo: tus gustos, tu gestión, tus métodos con tu personal. Somos un staff que tiene un estilo definido, una filosofía, ideas”, indicó.

“Luego, la pregunta es cómo y cuándo puedes implementar lo que realmente te conviene. Y eso depende de los requisitos del club, como dijimos antes. Si miras lo que hicimos en Espanyol, Southampton o Tottenham, verá el estilo de juego que nos atrae”, añadió.

También, en el mismo sentido, comentó la compatibilidad de su estilo con jugadores como Kylian Mbappé o Lionel Messi. “Quizás se pueda hacer de otra manera. Quizás no podamos hacerlo de manera consistente, como lo hicimos en Tottenham. Pero creo que podemos hacerlo a veces y jugar de manera diferente en otras ocasiones. Es parte de nuestra adaptación”, comentó.

Finalmente, habló sobre uno de los temas más difíciles dentro de los grupos humanos: el ego. En ese sentido, comentó que “el ego no existe entre nosotros (PSG). A veces es una visión externa”.

Y, asimismo, dijo que el sustituir a Messi, Mbappé o Neymar “no es una cuestión de ego. Estamos hablando de los mejores jugadores del mundo. Si no tienen ningún problema, ¿por qué quieres sacarlos? Incluso si no juegan como uno espera, con su talento, pueden ser decisivos en cualquier momento de un encuentro. Por eso el club hizo el esfuerzo económico para contratarlos. No puedes evaluar este tipo de jugadores como cualquier otro jugador”.