Se acabó el misterio: Leo Messi obtiene su séptimo Balón de Oro

Tras una temporada turbulenta, donde vivió quizás el momento más difícil de su carrera, tras su salida del Barcelona, Lionel Messi vuelve a ser galardonado con el Balón de Oro. El astro argentino le ganó el trofeo a Robert Lewandowski.

Si bien el trasandino no tuvo una gran temporada futbolística, la Copa América conseguida con su selección le terminó dando créditos para quedarse con el séptimo trofeo de su historia, siendo el jugador que más tiene.

Messi en su última temporada con el cuadro blaugrana jugó 47 partidos y anotó 38 goles, además de obtener la Copa del Rey.

HERE IS THE WINNER!

SEVEN BALLON D’OR FOR LIONEL MESSI! #ballondor pic.twitter.com/U2SywJmruC

— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021