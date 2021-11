Cristiano Ronaldo le responde al encargado del Balón de Oro: “Mi mayor ambición es ganar títulos”

“Cristiano solo tiene una ambición y es retirarse con más Balones de Oro que Messi. Lo sé porque me lo ha dicho”, dijo Pascal Ferré, redactor jefe de la revista France Football, encargada de entregar el Balón de Oro. Palabras que no pasaron inadvertidas y que no cayeron para nada bien en CR7.

El portugués utilizó sus redes sociales para desmentir al periodista. Además, lo acusó de “usar” su imagen para “promocionarse”.

“El desenlace de hoy explica por qué las declaraciones de Pascal Ferré la semana pasada, cuando afirmó que le confiaba que mi única ambición era terminar mi carrera con más Balones de Oro que Lionel Messi”, comenzó diciendo el portugués.

“Pascal Ferré mintió, usó mi nombre para promocionarse y promocionar la publicación para la que trabaja. Es inaceptable que el responsable de otorgar un premio tan prestigioso pueda mentir de esta manera, en absoluta falta de respeto a alguien que siempre ha respetado France Football y el Balón de Oro. Y volvió a mentir hoy, justificando mi ausencia de la Gala con una supuesta cuarentena que no tiene por qué existir”, agregó.

El atacante desmintió a Ferré y aseguró que su mayor ambición es dejar su nombre escrito con letras de oro. “La mayor ambición de mi carrera es ganar títulos nacionales e internacionales para los clubes que represento y para la selección nacional de mi país. La mayor ambición de mi carrera es ser un buen ejemplo para todos aquellos que son o quieren ser futbolistas profesionales. La mayor ambición de mi carrera es dejar mi nombre escrito con letras de oro en la historia del fútbol mundial”, afirmó.

Por último, el portugués indicó que está enfocado en el próximo duelo de su equipo, programado para este jueves. “Mi atención ya está en el próximo partido del Manchester United y en todo lo que, junto con mis compañeros y nuestra afición, aún podemos lograr esta temporada. ¿El resto? el resto es solo el resto”, sentenció.