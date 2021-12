[Video] Cristián Caamaño: “Los dirigentes creen que ofreciendo un incentivo los jugadores se van a motivar más”

Universidad de Chile se juega la vida este domingo. Los azules enfrentarán a Unión La Calera con la obligación de ganar para mantener la categoría. Por ello, la dirigencia de Azul Azul ofreció un incentivo económico a los jugadores de cara al trascendental compromiso ante los caleranos.

En la Primera Edición de Deportes en Agricultura, Cristián Caamaño se refirió a esta situación. “Los dirigentes creen que ofreciendo un botín los jugadores se van a motivar más. A mí me da la sensación que no hay mejor incentivo para un futbolista que evitar el descenso por sí mismo”, aseguró el comentarista.

“Que haya o no haya un incentivo me parece que no va a mejorar en absolutamente nada. No hará correr más a estos futbolistas. Si estos jugadores quieren salvar a la U lo harán por el cariño que le tienen a la institución, por el amor propio de cada uno y por respetar sus carreras. Para no quedar con esa marca que quedaron muchos de ese equipo del 88 en la U”, sentenció.