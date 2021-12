Antonio Cassano nuevamente arremete contra CR7: “¿Cuál es tu problema, Cristiano?”

La polémica entre Antonio Cassano y Cristiano Ronaldo sigue subiendo de nivel. Las constantes críticas del exjugador italiano contra el astro del Manchester United han ido escalando en intensidad, provocando la molestia del portugués.

Y es que cada vez que puede, Cassano dispara contra CR7. Cuando el agente del delantero dijo que su representado era el mejor de la historia, Cassano respondió: “Sí, el mejor de la historia después de Napoleón Bonaparte”.

Aunque no fue la única vez que arremetió contra el luso. “No se puede a un entrenador que quiera jugar al fútbol con él, es un freno para Pirlo. Solo piensa en sus goles y récords”, dijo cuando el portugués estaba en la Juventus.

Los constantes ataques terminaron por hartar a Cristiano, quien se puso en contacto con Cassano para frenar sus continuas faltas de respeto. Así lo detalló el italiano en Bobo TV, canal de Twich de Cristian Vieri.

“He llamado a Buffon y me ha confirmado que le dio mi número al jefe de prensa de la Juventus, quien se lo pasó después a Cristiano Ronaldo. Me ha dicho que él ha marcado 800 goles y yo solo 150. Yo le digo: ‘querido Cristiano, tú lo tienes todo, vive tranquilo y relajado. Mira a Messi, le importa un carajo todo y todos y no me manda mensajes’. Gigi y Chiellini saben bien que me hizo enojar. ¿Cuál es tu problema, Cristiano”, dijo Cassano.