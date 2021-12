“Gracias por bancarme”: Sergio Agüero reaparece públicamente tras sus problemas cardiacos

Sergio Agüero reapareció públicamente en medio de los rumores sobre su posible retiro del fútbol. Versiones que surgieron a raíz de los problemas cardiacos sufridos durante el partido entre el Barcelona y el Alavés.

El Kun hizo su aparición a través de un stream y habló por primera vez y de forma muy breve, sobre su problema de salud. Además, agradeció a quienes le han entregado su apoyo.

“No voy a hablar mucho de mi tema. Ya saben que estoy bien y les quería decir muchas gracias a todos por el apoyo que me brindaron en las redes sociales, en todos lados. Mucha gente me escribió, así que quería decirle gracias. No voy a hablar mucho del tema este, solo voy a disfrutar del partido de Krü (su equipo de ESports) y nada más que eso. Gracias por bancarme”, dijo el argentino.

Las declaraciones de Agüero llegan en medio de la expectación por la conferencia de prensa pendiente que daría junto al Barcelona. Allí, darían a conocer oficialmente en qué paso se encuentra de la recuperación que lo mantendrá fuera de las canchas por tres meses.