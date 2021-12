Robert Lewandowski duda de Messi: “Me gustaría que sea sincero, que no sean palabras vacías”

Hace una semana, Lionel Messi fue el flamante ganador del Balón de Oro, trofeo que entrega la revista France Football al mejor jugador del mundo. En su premiación el astro argentino tuvo un reconocimiento a quién quedó segundo, Robert Lewandowski, comentando que el polaco merece el trofeo de 2020, el cual quedó desierto tras la pandemia del Covid-19, privando al atacante del Bayern Múnich consolidar su gran temporada.

“Es una noche especial para mí. Es un honor pelear con Lewandowski, fuiste el ganador del Balón de Oro del año pasado y France Football te lo debería dar. Fuiste justo ganador, tendrías que tenerlo en casa también”, fue el mensaje del argentino.

Sin embargo, estas palabras no convencieron del todo a Lewandowski, quien en conversación con Moc Futbolu de la cadena polaca Kanale Sportowym, señaló que “me gustaría que Messi sea sincero, que no sean palabras vacías”.

Asimismo, se mostró triste por perder el trofeo con el argentino: “Claro que respeto cómo juega y lo que ha conseguido. Solo el hecho de competir con él me demuestra el nivel que he alcanzado. Pero, en realidad, me sentí triste. Fue bueno que después de la gala no tuviéramos partido entre semana”.

Recordemos que el polaco quedó en la segunda posición de la lista de mejores jugadores del mundo, tras Leo Messi y superando a Jorginho. Además, el goleador del Múnich fue distinguido como el mejor atacante del mundo.