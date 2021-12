Le cierra las puertas a Uruguay: Marcelo Gallardo anuncia su continuidad en River Plate

Se acabó el misterio. Marcelo Gallardo le cerró las puertas a la selección uruguaya y finalmente continuará al mando de River Plate.

Pese a los rumores que lo ligaban a ser el sucesor de Óscar Washington Tabárez en la banca charrúa, el técnico argentino anunció que continuará al mando del Millonario. El Muñeco citó a una conferencia de prensa para informar su decisión.

“Elijo seguir estando. Es una elección, más allá de lo que viví y de lo que siento en estos momentos, creo que vale la pena. Merezco seguir estando al menos un año más y tomarme la posibilidad de seguir después del fin de semana que viene”, dijo Gallardo.

“Recién anoche lo medité y hoy en la mañana se lo comuniqué al plantel y al cuerpo técnico. Por eso decidí anunciarlo hoy, no quería que pasara más tiempo”, complementó.

Por último, Gallardo lamentó la incertidumbre que generó en los fanáticos de River Plate, pero aseguró que el cariño que le entregaron fue clave para decidir su continuidad.

“Uno no puede conformar a todos y no me gusta generar expectativas. No quería que la gente se generara incertidumbre, que el hincha atravesara por momentos de angustia. Pero lo que está claro es que no tengo palabras de agradecimiento a todo el cariño que me entrega el hincha. La manera de devolverle ese amor es renovando mis energías y seguir al frente de esta gestión deportiva, que es la que me hace feliz”, sentenció.