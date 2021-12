En Europa se frotan las manos: Dortmund confirma cláusula de salida de Haaland

No cabe dudas que Erling Haaland será uno de los jugadores más cotizados del mercado de fichajes de enero. El noruego es una máquina de anotar goles y los mejores clubes del mundo le siguen de cerca. Pero existe una gran duda, ¿Tiene o no cláusula de salida el atacante del Borussia Dortmund?

Y fue Hans-Joachim Watzke, director ejecutivo del cuadro alemán, quien confirmó la situación del noruego, quien tiene contrato con el Dortmund hasta junio de 2024. “La pregunta es: ¿activará la cláusula o no? Intentaremos no esperar hasta marzo o abril para saberlo”, comentó a Amazon Prime Video.

Además, agregó que “creo que hablaremos en las próximas semanas. No somos los únicos que tenemos el control de esto. Dependemos un poco de las señales que nos envíen él y su representante. No tenemos presión para negociar porque no tenemos necesariamente que extender su contrato”.

Se habla que esa cláusula de salida del noruego en el Dortmund está entre los 75 y 90 millones de euros, lo cual sería abordable por clubes como el Real Madrid, Barcelona, Manchester United o PSG, que tienen al atacante dentro de las opciones para reforzar la delantera.