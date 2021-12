[Video] Polémico festejo: jugadores del RB Salzburgo entonaron canciones ofensivas contra el Sevilla

Una lamentable situación se vivió luego del triunfo por la mínima del RB Salzburgo ante el Sevilla en la Champions League. Tras la victoria que significó la clasificación a octavos de final para el club austríaco, los jugadores festejaron en camarines lanzando cánticos ofensivos contra los jugadores del Sevilla.



Por ello, el club publicó un mensaje en su cuenta de Twitter lamentando lo ocurrido. “En la emoción de lo que fue para nosotros un éxito tan extraordinario, se pronunciaron palabras que no debieron ser utilizadas”, dijo la institución.

“Hoy jugamos contra un fuerte y justo oponente al que le pedimos disculpas por la elección de las palabras. ¡Perdonen!”, continuó el mensaje del club.

Minutos más tarde le desearon éxito al conjunto andaluz de cara a lo que queda de temporada. “Muchas gracias. Fue un placer volver a luchar con un equipo de la más alta calidad. Lo mejor para el resto de la temporada”, cerró el RB Salzburgo.

Thank you/muchas gracias @SevillaFC_ENG! What a pleasure it was to battle again with an absolute top-quality team! All the best for the rest of the season!

— FC Red Bull Salzburg EN (@FCRBS_en) December 8, 2021