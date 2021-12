Vinicius Jr. y la confianza por su gran momento: “Jugando así puedo ganar el Balón de Oro”

Vinicius Jr. ha tenido un renacer en el Real Madrid. Pese a sus cortos 21 años, el brasileño desde que llegó de Flamengo no había logrado convencer del todo, donde la irregularidad y las lesiones le negaron la titularidad y ser un jugador trascendente. De hecho, las críticas por momentos era sin filtro.

Pero con la llegada de Carlo Ancelotti al banco merengue Vinicius tuvo un renacer. La confianza y ‘madurez’ del futbolista le han permitido ser un jugador determinante en el Real, ganándose nuevamente el cariño de los hinchas y las loas de los medios españoles.

Para confirmar este alza de nivel del brasileño hay que remitirse a los número de esta temporada que aún no termina, donde ha jugado 22 partidos (16 en La Liga y 6 en Champions), marcando 12 goles y entregando 7 asistencias.

Este repunte del jugador merengue, también le ha traído beneficios en la selección de Tite, donde pasó a no estar nominado a ser el primer cambio de Neymar. De hecho, Vinicius fue el reemplazante del jugador del PSG en el último partido ante Argentina.

Como consecuencia de este renacer, la confianza del brasileño a aumentado. Tanto así, que en conversación con Movistar comentó que de mantener este nivel puede llegar aún más lejos, inclusive ganando el Balón de Oro. “Tengo que trabajar bastante para ganar el Balón de Oro. Debo seguir jugando aquí, hacer las cosas bien y estar siempre en mi mejor versión. Si sigo jugando así, claro que puede ganarlo, pero lo principal para mí es ganar con el equipo y lograr muchos títulos con el Real Madrid”, sostuvo.

Por otro lado, se refirió a las especulaciones sobre sus futuro, donde se hablaba de un supuesto interés del Paris Saint-Germain, donde comentó que “mejor no me pongo precio y me quedo aquí en el Madrid”. Mismo deseo que tiene Florentino Pérez, quien quiere retener al brasileño y que cumpla el contrato hasta 2023.

Finalmente, abordó el cómo convive con las críticas, las cuales fueron constantes en sus temporadas anteriores. En ese sentido, Vinicius reveló que “no escucho las críticas, solo las personas que están cerca”.