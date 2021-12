¿Se despide del 2021? Sergio Ramos otra vez es duda para el PSG

Lo de Sergio Ramos en el Paris Saint-Germain ya es preocupante. Y es que el defensor español se quedaría nuevamente fuera de la convocatoria de Mauricio Pochettino para el partido de este fin de semana ante el Mónaco.

Según consigna Mundo Deportivo, el ex jugador del Real Madrid aún arrastra una fatiga muscular, la cual no lo ha dejado entrenarse con sus compañeros. De hecho, Ramos se ha entrenado solo durante los últimos días y este viernes no fue la excepción, por lo que se presume que no estará en la convocatoria de Pochettino, aunque esa información se confirmará mañana en la conferencia de prensa del argentino previo al duelo.

De esta forma, Sergio Ramos se perdería un nuevo partido con la camiseta del cuadro francés, próximo a cerrar un año para el olvido. De hecho, luego del partido de este domingo ante el Mónaco, al cuadro parisino solo le quedarán dos partidos: uno de Copa contra el Feignies el 19 de diciembre y otro de liga a domicilio frente al Lorient el día 22.