¿Será igual a su padre? Debuta el hijo del “peor jugador” de la Premier en el United

Este miércoles el Manchester United presentó en Champions League a su nuevo entrenador, Ralf Rangnick y lo hizo con un empate ante el Young Boys. Sin embargo, el resultado no importaba de mucho, ya que el United ya estaba clasificado a la siguiente ronda, por lo que el DT alemán ocupó este duelo para conocer a sus jugadores.

Y fue así como hizo debutar a los juveniles dentro del plantel, donde apareció Charlie Savage, mediocampista de 18 años y siete meses, quien ingresó en el último minuto del partido.

¿Por qué llama la atención este debut? Porque Charlie Savage es hijo del que ha sido considerado el “peor jugador” de la Premier League, según jugadores y entrenadores que compartían con él. Hablamos de Robert William Savage, también mediocampista, quien es reconocido en el mundo del fútbol por su particular personalidad.

Robert Savage se formó como jugador en el Manchester United y tuvo pasos por el Crewe Alexandra, Leicester, Birmingham City, Blackburn Rovers, Derby County, Brighton y Stockport Town. En toda su carrera disputó la sorprendente cifra de 346 partidos de la Premier, anotando 20 goles, además de ser seleccionado gales en 39 ocasiones.

Pese a la gran cantidad de partidos jugados, el mediocampista no tiene muy buena fama en el mundo del fútbol, la cual fue revelada por sus propios compañeros. Esta tienen relación con el talento del jugador galés, así lo comentó quien fuera su compñaero en el Blackburn Rovers, Benni McCarthy.

“Echamos de menos su compromiso, pero técnicamente es el peor jugador que he visto en toda mi vida… y él lo sabe”, afirmó McCarthy.

De hecho, por esto mismo, Robert Savage se ganó el apodo de Stinky (apestoso). Pese a esto, sus rivales le reconocían algo al mediocampista, su personalidad. “Le odiaba cuando jugaba contra él, pero es uno de esos personajes que adoras cuando está en tu equipo. No se juega al máximo nivel tanto tiempo sólo por ir dando patadas”, comentaba Paul Jewell, su entrenador en el Derby County. Mientras que el ex Arsenal David Bentley señalaba que “el público me abuchea a mí más que a él. Será por algo, ¿no?”.

El debut de su hijo lo vivió como comentarista

Robert Savage fue uno de los principales testigos del debut de su hijo, ya que ahora el hombre de 47 años ahora es comentarista BT Sport y fue ahí cómo vio que su vástago recibía las instrucciones de Rangnick. “¡Guau! Entra Charlie Savage en lugar de Juan Mata. Nunca creí que diría estas palabras. Es un día de orgullo para mí, para su madre, para su abuela y, lo más importante, para Charlie Savage. Ha trabajado muy duro. Estoy muy orgulloso de él, Darren (Fletcher). Es un momento increíble”, comentó en la transmisión.

Por otro lado, Gary Lineker también quiso hacerse parte del emotivo momento con un graciosa broma. “¡Qué momento más adorable! Charlie Savage haciendo su debut con el Manchester United con su padre como comentarista. Ambos deben estar orgullosos. Si él tiene la mitad de habilidad que Robbie Savage debe estar absolutamente… desesperado. Estaba bromeando, por supuesto, le deseo lo mejor”.

Fue así como “el peor jugador” presenció en vivo y en directo el debut de su hijo ¿Será igual que el padre? En Inglaterra lo niegan, de hecho, el joven que alterna en las juveniles y en la Sub 23 del United se caracteriza por ser un futbolista muy técnico.