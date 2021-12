¡Escándalo! Sorteo de la Champions se repetirá por insólito “error”

El sorteo de los octavos de final de la Champions League no estuvo exento de polémica. De hecho, el mismo podría quedar nulo tras una queja del Atlético de Madrid ante la UEFA por el desarrollo en su procedimiento, por lo que se repetirá.

Y es que el cuadro de Diego Simeone reclama que al momento de definir su rival, en la tómbola su colocó la bola del Liverpool y no la del Manchester United, como tuvo que haber sido, ya que el cuadro de Anfield no podía ser rival de los españoles porque se enfrentaron en fase de grupos. Luego de esto, al agarrar una bola aleatoria salió como rival de los colchoneros el Beyern Múnich.

Ante este error, el cuadro del Cholo Simeone pidió explicaciones sobre el fallo en un evento que, se supone, esta ensayado a la perfección y cuenta con veedores externos de la UEFA para que estas situaciones no ocurran.

De esta forma, desde la UEFA reconocieron el error, aludiéndolo a “un problema técnico con el software de un proveedor de servicios externo que instruye a los árbitros sobre qué equipos son elegibles para jugar entre sí”, por lo que se decidió que el sorteo se volverá a hacer a las 11 de la mañana.

As a result of this, the draw has been declared void and will be entirely redone at 15:00 CET.

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2021